Tu sì que vales, il terrapiattista sconvolge Sabrina Ferilli. Maria De Filippi lo smonta

Sul palco di "Tu Sì Que Vales" appare il terrapiattista che manda in tilt la giuria. Albino Galuppini, 55 anni, sale sul palco di Canale 5 per divulgare le sue teorie terrapiattiste. Ma la conduttrice Maria De Filippi e la giurata popolare Sabrina Ferilli durante l'esibizione stroncano le convinzioni del concorrente che sostiene di aver "studiato" ma non convince l'attrice che per tutto il tempo della performance lo critica tra le risate del pubblico: “Qui ormai la gente se alza la mattina e dice la sua, senza manco vergognarsi. Tu sei ingrippato su sta roba, mica hai studiato altrimenti non diresti 'ste cose”. Lo promuove solo Teo Mammucari: “A me la tua follia piace, se uno crede in una cosa la deve divulgare. Per me vale”, dice il comico ma poco dopo arriva il no della De Filippi contraria alla divulgazione selvaggia. La conduttrice stronca il concorrente: "Devono essere divulgate le cose giuste e vere". Poi si alza e torna al suo posto di giudice che aveva temporaneamente abbandonato per sedersi vicina all'amica Ferilli.

