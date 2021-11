Monica Bellucci e la dichiarazione bomba su Eros Ramazzotti: "Ora lo chiamo". Esplode il gossip

Giada Oricchio 07 novembre 2021 a

“Eros Ramazzotti interessato a me? Allora lo chiamo”. La divina Monica Bellucci ha rilasciato un’intervista al settimanale “F” ed è tornata sulle dichiarazioni di Eros Ramazzotti che quest’estate, tra il serio e il faceto, disse di essersi pentito di non aver corteggiato abbastanza la top model. Bellucci, che ha sempre concesso poco al gossip, ha fatto la gnorri: “Io non l’ho letta questa cosa… Mah… Ci dobbiamo sentire al telefono allora (...). Ma quando sarebbe successo?”.

La giornalista ha ricostruito la vicenda sottolineando anche che secondo Eros Ramazzotti erano tutti e due single, ma è arrivata la smentita: “Ma ero incinta di cinque mesi! Aspettavo Deva! Giuro che lo chiamo. Eros è un amore, ho rispetto totale di lui”. Dunque, un flirt immaginato più che potenziale.

In verità, lo stesso ex marito di Michelle Hunziker fece marcia indietro dopo la chiacchierata con il “Corriere della Sera” pubblicando una serie di Instagram Stories: “Amici vicini e lontani, ricordatevi che la verità sta sempre in mezzo. Tutto quello che leggete sono ca**te. Mi riferisco a quelle che vi colpiscono maggiormente, quelle son tutte cavolate”.

