Tam tam impazzito su Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: "è di nuovo crisi”. E lui cambia casa

Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è di nuovo crisi. Un vento gelido soffierebbe nella giovane coppia, genitori della piccola Luna Marì. Il weekend riparatore trascorso in Francia, a Parigi, non avrebbe sortito gli effetti desiderati. Secondo i ben informati pare che Belen e Antonino siano rientrati dalla terra francese più distanti di prima. Sui social il neopapà è stato pizzicato al parco solo soletto, durante una passeggiata con la figlioletta. Di “Belu” nessuna traccia, la showgirl argentina infatti è in Sicilia, assieme al resto della sua famiglia per girare degli spot pubblicitari.

Nuove indiscrezioni sembrano porre la parola “fine” sul rapporto amoroso tra i due. Con Antonino la rottura sembrerebbe totale e ad assicurarlo è la rivista settimanale “Oggi”, secondo la quale la relazione sarebbe ormai definitivamente “giunta al capolinea “. Secondo quanto si apprende Antonino pare si sia trasferito in una nuova casa abbandonando quella che condivideva con Belen e Santiago (primogenito dell’argentina, nato dal matrimonio con Stefano De Martino nda). Insomma, a Parigi sembra sia scoppiato un brutto litigio tra i due che anziché riavvicinare i neogenitori, pare abbia stroncato sul nascere la tanto cercata riappacificazione.

Tra i pochi indizi seminati dai due si notano i movimenti sui propri profili Instagram. Infatti, nelle scorse ore la showgirl argentina ha defollowato Spinalbese, salvo poi fare marcia indietro qualche ora dopo, riprendendo a seguire l’hair stylist. I rumors sulla rottura si amplificano di ora in ora, per il momento sia Belen che Antonino hanno scelto la strada del silenzio. Un silenzio però che potrebbe lasciare intendere un’intenzione di un ulteriore tentativo di avvicinamento, anche grazie alla presenza di Luna Marì.

