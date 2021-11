Domenica In, guaio sulla linea al Tg1: gaffe di Mara Venier e Francesco Giorgino reagisce male

Giada Oricchio 01 novembre 2021 a

Tensione tra Mara Venier e Francesco Giorgino su Rai1. Durante l’ultima diretta di “Domenica In”, la conduttrice, che voci di corridoio danno esasperata da alcune dinamiche interne alla Rete, ha dato il via, insieme all’amico e regista Ferzan Ozpetek, al numeratore virtuale per la raccolta fondi a favore dell’AIRC. Poi, in base alla scaletta, Venier ha dato la linea al Tg1: “Ferzan resta con me, ci salutiamo dopo il collegamento con il TG, è una cosa molto breve? Ditemi qualcosa… non lasciatemi così… nessuno parla… ma che uomini siete…”. Un lancio spumeggiante che ha visibilmente indispettito Francesco Giorgino, mezzobusto del Tg1.

Il giornalista nero come un tizzone ha replicato: “Eccoci, saremo brevissimi perché non vogliamo certo disturbare il vostro andamento regolare della trasmissione…” e risentito per la mancata citazione di Mara Venier ha aggiunto :”Io mi chiamo Francesco Giorgino e sono il conduttore di questa edizione speciale del TG1, la terza che facciamo da venerdì scorso (per il G20, nda). naturalmente prendiamo la linea intorno alle 16 per rendere conto in diretta delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi e per darvi conto del documento finale”.

La conduttrice ha provato a metterci una pezza chiamandolo per nome, ma quando si è accorta che il giornalista tirava dritto, facendo finta di non sentirla, si è rabbuiata a sua volta. Giorgino ha tenuto la parola a lungo e alla fine ha salutato con un glaciale e lapidario: “Grazie, a più tardi”.

Al contrario, Venier lo ha salutato per nome e cognome ed è andata avanti. La sensazione è che il lancio “sbracato” della conduttrice più che uno sgarbo voluto, sia stato un incidente involontario, un banale equivoco che però ha fatto impermalire il conduttore del TG1.

