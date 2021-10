Ballando con le stelle, Sabrina Salerno in pista fasciatissima. Con la tutina nera manda in tilt pubblico e giuria

Giada Oricchio 23 ottobre 2021 a

Sabrina Salerno mozzafiato a “Ballando con le Stelle”. La cantante è tra le migliori ballerine della sedicesima edizione del dancing show condotto da Milly Carlucci e sabato 23 ottobre si è esibita in una decorosa bachata con il maestro Samuel Peron. A colpire però è stata soprattutto la fasciatissima tutina nera che ha esaltato le forme di Sabrina Salerno grazie alle trasparenze asimmetriche sul celebre seno e sull’addome. Ampi inserti nude look per sottolineare un fisico perfetto e eternamente sexy.

In giuria, Ivan Zazzaroni era senza né detti né fatti e lo ha ammesso: “Bellissima, sensuale, pazzesca e mi fermo perché da casa mi arrivano messaggi terroristici”. Complimenti da tutti per l’intramontabile fascino anche se la stessa Salerno ha ammesso di non voler rimanere imprigionata nel personaggio da “sexy doll”, ma fa fatica a lasciarsi andare e a mostrare la sua vera personalità. Le serve tempo per fare vedere cosa c’è oltre le gambe per citare un suo vecchio successo canoro.

