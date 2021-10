Alessandra Mussolini in versione drag queen: pazzesco a "Ballando Con Le Stelle", come si presenta

17 ottobre 2021 a

Alessandra Mussolini deve avere definitivamente battuto la testa. Dopo essere diventata fan del ddl zan ora si è trasformata in una drag queen, convinta da loro all’ultimo passo… E' incredibile e lascia senza parole il look dell'ex parlamentare che ieri, sabato 16 ottobre, ha debuttato completamente vestita di piume verdi per fare da opinionista a Milly Carlucci nella nuova edizione di "Ballando Con Le Stelle" su Rai1.

"Per questa avventura iniziata ieri @ballandoconlestelle - spiega in un post su Instagram con tanto di foto - ho scelto di presentarmi in una nuova veste (in tutti i sensi), di collaborare con un mondo di ARTISTI VERI, che mi ha sbalordita e incantata: Le Drag Queen! Con il mio agente @nando_moscariello ci siamo immersi in una ricerca attenta, studiando look e idee, e cercando di poter dare ancora più visibilità a questo tipo di arte. Ogni puntata un look drag differente".

E partono i ringraziamenti per il look sfoggiato: "Un ringraziamento anche a @eziocristo che è stato il nostro tramite, un pò supervisor, e che ci ha messo in contatto con questi meravigliosi artisti a cui ci ispireremo e con cui collaboreremo per questo percorso".

