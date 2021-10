Non è l'Arena, zuffa tra la giornalista e il no-vax: trattato come un appestato

20 ottobre 2021 a

Si litiga nello studio di Non è l’Arena su La7. Nel programma del 20 ottobre di Massimo Giletti è ospite Marco Liccione, leader del movimento no green pass 'La variante torinese’, che nella puntata della scorsa settimana aveva lasciato la trasmissione dopo un diverbio con il conduttore. Liccione subito si scaglia contro Sandra Amurri e la accusa: “Le ho detto che non ero vaccinato e lei si è allontanata come se fossi un appestato, io avevo la mascherina e lei no… bisogna essere coerenti”. La replica della giornalista de Il Fatto Quotidiano è lineare: “No, questo lo dice, lei ha dei problemi suoi. se uno non è vaccinato io sto lontano”. Si scatena una baruffa e Liccione, che ha manifestato a Roma insieme agli esponenti di Forza Nuova che hanno poi assaltato la Cgil lo scorso 9 ottobre, la prende a ridere scherzando con Giletti: “Ma ho fatto il tampone prima di entrare! Ho il green pass, lo brucerò il green pass di Giletti”. La Amurri taglia corto e chiude il discorso sul Covid: “Lei ha la libertà di non vaccinarsi e io non ho la libertà di decidere di non farmi contagiare? come funziona scusi?”.

