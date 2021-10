Domenica In, Miriam Leone e il dettaglio nella clip di Mara Venier: la trasformazione

Giada Oricchio 17 ottobre 2021 a

Miriam Leone e quel dettaglio a “Domenica In”. La bell’attrice siciliana è stata ospite di Mara Venier domenica 17 ottobre e ha portato alcune foto esclusive del suo recente matrimonio. “E’ emozionante rivedere queste immagini. Un regalo al pubblico, sentivo il desiderio di restituire loro l’affetto che ci danno, il pubblico ci sostiene per questo ho fatto vedere queste foto in televisione. Per me il pubblico è un invitato in più” ha detto l’ex Miss Italia che si presenta in studio con un look biondissima per esigenze di copione. Mara Venier ha tirato fuori un video del 2012: “Guarda cosa avevo previsto… sono una maga… altro che Giucas Casella! Con quella faccia potresti avere successo nel cinema”.

Ma pronostico fu più azzeccato. Ma a balzare agli occhi dei telespettatori è un dettaglio: le sopracciglia di Miriam. Quasi 10 anni fa, l’attrice catanese dagli occhi verde chiaro portava le sopracciglia sottilissime e arcuate, molto diverse da quelle super folte e dalla linea dritta che sono il suo marchio di fabbrica e che danno profondità allo sguardo magnetico. Leone è una donna intensa e non priva di ironia: "Vuoi un po' di gossip? Da piccola ero innamorata di Piero Angela, studiavo il pomeriggio guardando SuperQuark e imparavo cose utili per il giorno dopo. un giorno ho incontrato Piero Angela e gli ho detto che lo seguivo sempre e ero innamorata di lui. mi ha risposto solo 'ah bene, arrivederci'. Finì lì'".

Gli auguri di Piero Angela a Miriam Leone #DomenicaIn pic.twitter.com/9OOcfEu45n — Cinguetterai (@Cinguetterai) October 17, 2021

