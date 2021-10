Tutti pazzi per le scarpe di Squid Game, schizzate le vendite di Vans

13 ottobre 2021 a

È la serie tv del momento, tutti pazzi per Squid Game, il terribile gioco coreano che fa impazzire il mondo intero e sta spopolando anche in Italia. Con 111 milioni di spettatori a meno di un mese dal suo debutto lo scorso 17 settembre, è la serie più seguita su Netflix. Dai bambini agli adulti, Squid Game ha attirato l'attenzione di un pubblico variegato e sta muovendo il mercato. Anche delle scarpe.

Secondo Lyst, le ricerche di un accessorio in particolare sono schizzate alle stelle: le Vans "slip-on" bianche indossate dai protagonisti. Grazie alla serie le iconiche calzature hanno ricominciato a spopolare sul web e la ricerca delle scarpe in rete, spesso ricercate come “squid shoes”, è salita del 97%. Ma non solo. Perché il dato sorprendente è quello sulla crescita delle vendite, che sarebbe pari a +7.800%.

