Storie italiane, Georgette Polizzi racconta il dramma: "Io vittima di violenze". Eleonora Daniele coppia a piangere

“Ho subito abusi per anni dal marito di mia madre”: il racconto di Georgette Polizzi a Storie italiani commuove tutti. E Eleonora Daniele non riesce a trattenere la lacrime nel corso di un’intervista molto profonda.

“Oggi per me è tutta un'altra storia, ho cambiato il corso della mia vita. Quando sei bambina credi di meritarlo, credi che certi abusi siano normali ed entri in una vita virtuale parallela e ti chiedi se i tuoi compagni vivono la stessa cosa”, racconta Georgette che a 15 anni è scappata, abbandonando sua madre. Costole rotte, lividi e fratture: Georgette, che è una bambina, trova il coraggio di ricominciare. “Io ho perdonato mia mamma, oggi non c'è più, ma ho capito che stava male, non era lucida. Mamma era bipolare, quindi mi picchiava e poi mi medicava. Gli assistenti sociali e gli psicologi hanno provato ad aiutarla, ma la malattia era troppo avanti e non è stato possibile fare nulla”, dice alla Daniele. Che si commuove.

“Quello che più mi ha fatto male è che nessuno mi ha aiutata, né un vicino di casa, nessuno. Si vedevano i lividi, scrivevo a scuola letterine in cui parlavo delle percosse, ma nessuno ha mai fatto nulla, nemmeno i genitori dei miei amici, mi hanno lasciata sola”, le lacrime scendono sul viso di Georgette quando riavvolge il nastro dei ricordi. E la Daniele le chiede di essere presente nella battaglia contro le violenze sui bambini. “Ci sarò”, risponde Georgette che tra pochi mesi diventerà mamma: è al quarto mese di gravidanza. Una femminuccia e suo marito Davide è già al settimo cielo.

