Un miliardo di dollari, Global Citizen Live fa cassa

Global Citizen Live, concerto di 24 ore cui hanno partecipato anche Stevie Wonder, Jennifer Lopez, BTS ed Elton John, ha raccolto oltre 1,1 miliardi di dollari tra impegni e promesse per contrastare la povertà estrema. Trasmettendo da vari luoghi in tutti i continenti, tra cui Central Park di New York e di fronte alla Torre Eiffel a Parigi, Global Citizen ha anche assicurato impegni dalla Francia per 60 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19 per i Paesi economicamente poveri e impegni aziendali per piantare 157 milioni di alberi nel mondo.

Le promesse sul vaccino, che sono arrivate anche dai governi di Croazia e Irlanda, hanno fatto seguito a numerosi appelli, tra cui il principe Harry e Meghan, il duca e la duchessa del Sussex, sul palco di Central Park sabato pomeriggio. Il governo degli Stati Uniti ha stanziato 295 milioni di dollari per i bisogni umanitari in tutto il mondo causati dalla pandemia.

Importanti impegni filantropici sono venuti dalla Lego Foundation, che ha impegnato 150 milioni di dollari per sostenere l’Unicef e altri partner che lavorano con i bambini, e il Rotary International, che ha stanziato 98 milioni di dollari in sovvenzioni nel 2022. La Bill and Melinda Gates Foundation, la Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) e una fondazione privata si sono unite per lanciare un fondo da 50 milioni di dollari per sostenere il Fondo delle Nazioni unite per la popolazione. Il CIFF ha anche stanziato 50 milioni di dollari per l’Unicef per finanziare progetti di nutrizione infantile.

