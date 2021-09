Cattelan flop, la regina è Maria De Filippi

Marida Caterini 21 settembre 2021 a

Domenica 19 settembre hanno esordito alcuni dei principali programmi Rai e Mediaset. In primo piano l’arrivo sulla prima rete di viale Mazzini del nuovo programma con Alessandro Cattelan «Da Grande» che si è rivelato un flop. Infatti è stato seguito da 2.376.000 spettatori pari al 12.67% di share. Superato dalla seconda puntata di «Scherzi a parte» su Canale 5 che pure ha perso, rispetto all’esordio di sette giorni prima, cinque punti di share. Sono stati, infatti, 2.879.000 gli spettatori che hanno seguito il conduttore Enrico Papi nei suoi tiri mancini ai danni del Vip, con il 15.21% di share. Oltre il prime time, domenica ha fatto registrare gli arrivi in video di Domenica in di cui Mara Venier ha presentato la prima puntata della nuova edizione su Rai 1 e di Amici 2021 che ha preso la collocazione provvisoria del pomeriggio festivo di Canale 5. Il tutto nell’attesa che sia definitivamente pronto il nuovo programma di Anna Tatangelo «Scene da un matrimonio» che dovrà rappresentare il contraltare di Domenica in. Ad avere la meglio è stata la scuola di Maria De Filippi che ha vinto la fascia oraria con 2.782.000 spettatori e il 19.53%. Il contenitore festivo della prima rete con Mara Venier si è fermato a 2.174.000 spettatori pari ad una share del 14.43%, nella prima parte e 1.970.000 spettatori con 14.71% nella seconda. A seguire Verissimo ha interessato 1.995.000 spettatori con il 16.01%.

Ma l’evento principale è stato soprattutto l’esordio di «Da Grande» con Alessandro Cattelan che non è riuscito a far breccia nel gradimento dei telespettatori. Lo show ha potuto contare su una pubblicità insistente che ha cercato di destare la curiosità del pubblico su un personaggio assolutamente nuovo per Rai 1. L’ex conduttore di X Factor ha fatto il classico salto di qualità, passando dalla tv satellitare alla più importante rete di viale Mazzini senza averne le caratteristiche specifiche. Cattelan, infatti, non è un personaggio da Rai 1, la sua cifra professionale, perfetta per la tv satellitare e per un pubblico di nicchia, si è rivelata inadatta ad una platea generalista abituata ad uno show più tradizionalista e popolare. Inoltre la prima puntata di Da Grande ha evidenziato atmosfere molto simili al late show E poi c’è Cattelan che il padrone di casa ha gestito per anni su Sky Uno. Oltre alla classica emozione che ne ha limitato la prestazione, soprattutto nella prima parte, Cattelan non ha saputo adeguarsi alle caratteristiche della tv generalista, nonostante il dispendio di energie pure mostrato nel corso della puntata. Molte incertezze, ospiti utilizzati in maniera solo apparentemente originale, una notevole confusione nello show che non ha avuto un filo conduttore. È apparso invece come un insieme non ordinato di segmenti spettacolari nel corso dei quali Cattelan cercava di dare il meglio di sé, soprattutto in credibilità.

Domenica in ha ripreso il suo posto nel palinsesto festivo di Rai 1 con Mara Venier che non ha voluto cambiare il format del programma gradito per tre anni al pubblico pomeridiano. Solo qualche aggiustamento come ad esempio la presenza di un ospite che conduce con se un ospite meno noto dandogli la possibilità di esibirsi per la prima volta dinanzi alle telecamere. Il contenitore festivo di Rai 1 ha distanziato, in negativo, di circa cinque punti percentuali di share, la prima puntata di Amici su Canale 5. Il talent ideato e condotto da Maria De Filippi, ha mantenuto le aspettative della vigilia e si avvia a diventare, anche in questa edizione, un nuovo successo. Tra due settimane riprenderà la collocazione del day time pomeridiano del sabato.



