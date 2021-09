Grande Fratello Vip, "abbiamo le tasche piene". Contro chi sbotta Alfonso Signorini, lo sfogo del conduttore

Giada Oricchio 18 settembre 2021 a

a

a

Colpo di scena al Grande Fratello Vip 6. Alfonso Signorini striglia i telespettatori invece dei concorrenti: “Ne abbiamo le tasche piene. Godetevi lo spettacolo senza pregiudizi”. E la Rete lo castiga a sua volta. La frustata al pubblico è arrivata in chiusura della seconda puntata del reality show di Canale 5 (tra le meno viste di sempre con 2.001.000 per il 14,7% di share contro il 22,5% e 4 milioni di telespettatori per “Tale e Quale Show”) quando il conduttore ha spiegato che Katia Ricciarelli, autrice di numerosi scivoloni, termini omofobi compresi, non sarebbe stata punita.

“Il Grande Fratello è un reality, non nasconde nulla, nel bene e nel male – ha detto Signorini - Ci sforziamo di far conoscere al pubblico le pagine più belle, ma il daytime lo costruite voi, qualche scivolone è inevitabile. Naturalmente ci sono scivoloni gravi e meno gravi”.

Dunque, non è un liberi tutti: potranno esserci delle sanzioni, ma solo in base all’ “intenzione offensiva o no” con cui è pronunciata la frase o è commesso un gesto. Ed ecco che il presentatore, invece di redarguire i concorrenti, personaggi chiamati a dare il buon esempio “perché ci sono anche i bambini davanti alla tv” (ipse dixit) se la prende con i telespettatori: “Quest’anno il Grande Fratello ha pensato di adottare un atteggiamento diverso, meno bacchettone, Non siate schiavi del politicamente corretto perché ne abbiamo le tasche piene. Abbiamo il terrore di parlare. Non appena sentiamo una parola invochiamo subito body shaming, me too, chissà quali altre minacce. I social sono particolarmente sensibili, ma a volte diventa così surreale da essere ingiustificato. Saremo rigidi e implacabili con chi usa espressioni contro le donne, contro gli orientamenti sessuali, le bestemmie. Però dobbiamo anche capire che a volte è semplicemente una caduta di gusto, non un insulto. Non passate voi a casa a sottolineare tutto il tempo scivoloni, gaffe, godetevi l’avventura del Grande Fratello Vip. Guardate senza pregiudizi perché fuori da questa casa voi siete i primi a non averli questi pregiudizi”.

Insomma, il GFVip ha imboccato un new deal. La autoassolutoria paternale di Signorini non solo non è piaciuto al web, ma ha gettato benzina sul fuoco delle polemiche. Su Twitter si legge: “Anni di battaglie cancellati in 24 ore dalla televisione italiana. Grazie signorini e Palombelli”; “Il sermone diretto a NOI che scriviamo cose inutili ? siamo sempre quelli che guardano la pubblicità siamo sempre quelli che seguono questi programmi demenziali. NON predichi ma controlli la scurrilità”; “Tra l’uscita della Pal0mbelli e questo monologo di S1gnorini, Mediaset completamente in caduta libera, anzi già schiantata, un disastro su tutta la linea, una comunicazione terrificante, un danno incredibile”, "Discorso imbarazzante. Tutto sbagliato".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.