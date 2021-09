Uomini e Donne, nuova love story per Luigi Mastroianni: così ho fatto innamorare Anna

Francesco Fredella 17 settembre 2021 a

a

a

Galeotta fu la festa di Carnevale. Luigi Mastroianni (ex volto di Uomini e donne, oggi potentissimo influencer) durante una sera qualunque, conosce la donna che lo folgora: un vero colpo di fulmine. Improvviso. "Anna mi ha fatto penare, ma ha vinto l'amore", dice Mastroianni in diretta a RTL102.5 News durante Trends&Celebrities. "Ho aspettato un po' di tempo prima del sì. E' lontana dal mondo della tv, non vuole apparire praticamente mai. Oggi, stranamente, mi avete fatto raccontare qualcosa che raramente ho detto". Una lunga intervista dove Mastroianni parla senza segreti raccontando ogni dettaglio di quella serata indimenticabile. "L'ho vista in un locale dove facevo il dj e sono rimasto colpito da lei. Così, ho deciso di offrire a tutti da bere, sperando di fare colpo su Anna (avevo da poco saputo il suo nome)", continua a raccontare l'ex tronista. "Ma lei non mi ha filato minimamente (ride ndr). L'ho aggiunta sui social, messaggi su messaggi. Mi ha fatto aspettare, alla fine durante la Pandemia è scoppiata la scintilla".

Flirt tra Soleil e Alessandro Rossi? La bomba del fidanzato della Cipriani sulla gieffina

Intanto, Luigi che su Instagram conta 1 milione di followers, sta promuovendo anche il suo libro dedicato al fratello Salvo (che è affetto da Sindrome di Down). "E' lui il vero gigante della famiglia. Ho imparato tantissimo da Salvo, mi ha insegnato ad essere buono e sincero. Sui social invece di pubblicare foto di una Ferrari preferisco Instagram Stories con mio fratello", conclude l'ex tronista.

Crisi al Gf Vip, il pianto a dirotto di Francesca Cipriani è già un caso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.