Ballando Con le Stelle, Arisa scende in pista. Il retroscena sul contratto: "La Rai tira fuori i soldi"

Colpaccio di Milly Carlucci: Arisa sarà una concorrente della prossima edizione di “Ballando con le Stelle”, il dancing show di Rai1. Lo scoop è del sito “Dagospia” che a firma di Giuseppe Candela rivela: “La Rai tira fuori i soldi per Arisa e sblocca la trattativa (…). La Carlucci scatenata ha fatto di tutto per avere nel cast l’ex coach di amici di Maria De Filippi. Il corteggiamento era iniziato a maggio scorso. L’operazione ha ottenuto l’ok del direttore Stefano Coletta (nonostante il parere contrario di alcuni…)”.

Il via libera è arrivato in extremis quando ormai sembrava che Arisa, nome d’arte di Rosalba Pippa, fosse fuori da tutto dopo aver alimentato un tira e molla economico prima con la produzione del talent show di Canale 5, poi con quello di “Ballando”. Vista l’indecisione, la De Filippi aveva chiuso le porte affidando il ruolo di maestra di canto a Lorella Cuccarini (e prendendo come insegnante Raimondo Todaro ex “Ballando”), mentre la Carlucci si era dovuta arrendere davanti al tetto imposto dai vertici di Viale Mazzini ai cachet di ospiti e concorrenti.

Al momento, la cantautrice è in tour e non ha commentato l’indiscrezione anche se sul suo profilo Instagram ha pubblicato un balletto curioso per ringraziare un noto brand di scarpe: pochi passi, ma a quanto pare Arisa è brava con la voce e anche con i piedi.

