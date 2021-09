Sangiovanni, Fabrizio Corona massacra il cantante di Amici: "Sai cosa sei?". Fan furiosi

Giada Oricchio 08 settembre 2021 a

Fabrizio Corona fa la morale a Sangiovanni, il giovane cantante del talent show “Amici” di Maria De Filippi: “Se fossi stato un ‘artista’ non avresti scelto la “strada più semplice per arrivare alla fama… sei figlio della televisione commerciale… un ragazzo che veste di rosa…”. Fan furiosi. Tutto è iniziato qualche giorno fa quando il giovane cantante di “Malibù” (sei dischi di platino) si era lamentato dell’eccessiva attenzione mediatica intorno alla storia d’amore con la ballerina, vincitrice del talent, Giulia Stabile perché, a suo dire, lo sminuiva come artista.

Di qui la richiesta di maggior rispetto per il suo lavoro e la sua privacy. Corona, in astinenza da visibilità, è intervenuto a gamba tesa e lo ha definito un prodotto commerciale: “Hai fatto il reality più famoso d’Italia. Hai fatto fotografia postate e paparazzate per tutte le copertine dei giornali più commerciali e gossipari d’Italia. E’ dal momento che sei arrivato in finale che racconti in tutti i modi possibili la tua storia d’amore senza la quale oggi non saresti un artista. Se fossi stato un ‘artista’ non avresti scelto la strada più semplice per arrivare alla fama, alla popolarità e a milioni di follower. Mi dispiace per te, giovane, carino e talentuoso ragazzo che si veste di rosa… tu per ora sei solo un prodotto commerciale della televisione popolare. E ringrazia. Usa questa popolarità per diventarlo un artista. Fare l’artista non vuol dire rinnegare. Basta un attimo per cadere nel dimenticaio e perdere tutto. E poi… Che fa un vero artista? Per favore prova a diventare un esempio per la tua generazione e non lo fai facendo l’anticonformista ribelle figlio della televisione commerciale”.

Sangiovanni non ha replicato, ma ci hanno pensato i follower a difenderlo: “Farebbe meglio a stare zitto perché nel dimenticatoio ci sta già finendo lui”, “Tu Corona se non provochi per non finire nel dimenticatoio che artista sei stato?”, “Anche tu caro Fabrizio hai scelto la tua strada… Ma quella sbagliata. Non giudicare un ragazzo che oltretutto può essere tuo figlio”.

