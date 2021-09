Grande Fratello Vip e cast, l'ex concorrente Antonio Zequila svela la proposta di Alfonso Signorini: "Voleva mamma Carmela ma..."

Francesco Fredella 09 settembre 2021 a

a

a

Adesso Antonio Zequila sogna il ritorno sul set in un film che ha scritto, e che racconta la storia di un prete innamorato. Zequila sogna Ornella Muti al suo fianco e racconta di essere al lavoro per trovare i fondi per la produzione del film. Ma prima, in un'intervista su RTL102.5 News durante Trends&Celebrities, svela un particolare inedito legato al Grande Fratello vip. "Signorini voleva mia madre. L'ha chiamata un giorno in videoconferenza, tra loro c'è un bellissimo rapporto, e le ha chiesto di partecipare. Ma per motivi di salute mamma ha detto no", svela Zequila. "Nel pacchetto, però, io non ero contemplato".

Ma, sempre secondo indiscrezioni, mamma Carmela (che il pubblico ha conosciuto durante la permanenza di Antonio nel corso della penultima edizione del Grande Fratello vip) potrebbe entrare nella casa come special Guest. Magari insieme a suo figlio. Insomma, sarebbe una tocca e fuga. Il cast, per adesso, è al completo.

E poi Zequila parla dell'amore, gioia e dolore della sua vita. Per ora è single (almeno così rivela in diretta). “L’amore è il fulcro di tutto guai a vivere senza l’amore! – nulla però su una possibile fidanzata – Io sono un uomo innamorato della vita, amo le mie amicizie e vivo alla giornata. Il corteggiamento? Non mi sono mai ispirato ad alcun maestro, nella vita bisogna essere se stessi, darsi. Se si da, si riceve. Mai essere avidi!”, racconta nell'intervista. Parla anche dell'amicizia con Franco Califano, che frequentava spesso nella Roma degli anni Settanta- Ottanta. "Mi manca molto e mi mancano le sue telefonate. Era un gentiluomo", racconta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.