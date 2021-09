Eleonora Daniele pronta a tornare su Rai1 con Storie Italiane

Francesco Fredella 09 settembre 2021 a

Pronti, partenza e via. Si parte. Sta per tornare, da lunedì prossimo, Storie italiane con Eleonora Daniele, che da quasi vent'anni è alla conduzione di uno dei programmi più seguiti della Rai. “Conosco il pubblico da diciotto anni", dice Eleonora Daniele nel corso della presentazione del daytime della Rete ammiraglia Rai. "Sarà per me la nona edizione ma quello del mattino di Rai1 è un pubblico che conosco da diciotto anni”, racconta la giornalista. Proprio ieri il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha parlato in conferenza stampa del daytime di Rai1: da UnoMattina al programma della Clerici, passando ovviamente per Storie italiane che ha conquistato sempre di più l'affetto del pubblico in tutti questi anni. “Ci saranno 3-4 moduli dedicati all’attualità e alle storie”, dice Eleonora Daniele che poi ringrazia Stefano Coletta. “Ha speso delle parole molto belle. A lui va un ringraziamento speciale”, continua la giornalista padovana.

La Eleonora Daniele nel corso di questi anni si è spesa molto per combattere ogni tipo di violenza e discriminazione. E con le sue inchieste si è sempre schierata dalla parte dei più deboli. Solo pochi giorni fa, su Instagram, ha pubblicato la foto di una donna afghana sfogandosi così: “Era incinta di 6 mesi e già mamma di un bambino. E’ stata uccisa barbaramente nella sua casa”. Ed il post, sin da subito, ha fatto il giro della Rete ricevendo tantissime condivisioni e commenti da parte di personaggi della televisione e non solo. Adesso, dopo una meritata vacanza, la Daniele torna in tv: da lunedì parte Storie italiane.

