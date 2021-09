Niente pace tra Rita Pavone e Anna Tatangelo: le manca l'autoironia

Giada Oricchio 06 settembre 2021 a

Rita Pavone ruggisce (di nuovo) contro Anna Tatangelo: “Dovrebbe essere più autoironica”. La famosa artista è giudice dello show tv “All Together now” insieme a J-Ax, Francesco Renga e appunto Lady Tata (tutti riconfermati per la nuova edizione condotta da Michelle Hunziker, nda) e l’anno scorso, al termine di un'esibizione, consigliò a una coppia di cantanti di dividersi e intraprendere la carriera da solisti. La Tatangelo disse di non essere d’accordo, ma la Pavone la stuzzicò ricordandole che prima cantava in coppia e ora no, in riferimento agli inizi in tandem con Gigi D’Alessio. La cantante di Sora non lasciò cadere la frecciatina e replicò stizzita: “Allora, fermi tutti. Adesso ti rispondo bene Rita. Con tutto il rispetto per il mio ex compagno, ognuno ha la sua carriera. Noi abbiamo fatto una canzone insieme (Un Nuovo Bacio, nda). A me sembra che dopo 30 anni di carriera lui sta ancora in giro e io lo stesso, apro e chiudo, ci siamo?!”. Ebbene, oggi Rita Pavone ha rispolverato l’incidente in un’intervista al settimanale “Mio” rivelando di non aver fatto "pace" con la collega: “Non c’è nulla da chiarire. Ho fatto una battuta, tutto qui. Anna si è risentita molto e ha voluto puntualizzare però secondo me a volte ci vorrebbe più autoironia”.

