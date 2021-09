Niente addio a La7, per Massimo Giletti arriva il rinnovo biennale. Cambia il giorno di "Non è l'Arena"

03 settembre 2021 a

Dopo un lungo tira e molla e le indiscrezioni che parlavano di un clamoroso ritorno in Rai è stato finalmente firmato l’accordo tra Massimo Giletti e La7. Per i prossimi due anni il giornalista sarà sempre al timone del suo programma “Non è l’Arena”, che quest’anno debutterà in autunno nella nuova collocazione al mercoledì sera in prime time, lasciando così libera la domenica sera.

Rivoluzione a La7: cambia tutto per Giletti, la Gruber ridimensionata

“Sento in modo profondo il legame con Cairo - le parole di Giletti - che mi ha sempre lasciato assoluta libertà. Così rinnovo la fiducia a La7. Ho chiesto di andare in onda il mercoledì perché amo affrontare nuove sfide”. “Massimo Giletti è un numero uno, che ha la tv nel suo dna - ha detto invece Urbano Cairo Editore de La7 -. Con noi ha fatto benissimo fin dal suo arrivo nel 2017, con risultati eccellenti alla domenica. Ha firmato importanti inchieste giornalistiche e con le sue battaglie porta sempre un grande contributo alla giustizia e alla legalità del Paese. Con Massimo si è sviluppato un ottimo rapporto personale che sono felice possa proseguire nei prossimi anni”. Da capire chi riempirà il buco lasciato libero nel weekend e quale sarà esattamente il destino di Atlantide di Andrea Purgatori.

