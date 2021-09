Grande Fratello Vip, "vogliono solo i gay...". L'ex tronista Claudio Sona contro il reality di Signorini

Francesco Fredella 01 settembre 2021 a

Torna a parlare. E lo fa senza peli sulla lingua, l'ex tronista gay di Uomini e donne - Claudio Sona - spiega perché non riesce ad entrare nella casa del Grande Fratello vip (che tornerà tra poche settimane su Canale5). “In realtà non so nemmeno io il perché di questa situazione. Negli anni ho fatto diversi casting per altri reality e programmi. Alcuni non li ho accettati di mia volontà, altri invece non sono andati a buon fine. Forse bisognerebbe sempre seguire l’onda del gossip, ma sottrae tanto tempo alla vita privata”, spiega a RTL102.5 News durante una lunga diretta.

“Sono un tipo avventuroso, dunque tenderei a inserire all’ultimo posto il GF Vip, nonostante abbia fatto provini per due anni consecutivi per prendervi parte. Pechino Express mi piacerebbe di più, perché amo lo spirito che permea questo reality. Con chi partirei? Con Nicholas Cornia, il mio fidanzato, anche perché ci sarebbe da ridere… Noi mostriamo sui social il nostro lato più divertente, ma ci sono litigate che meriterebbero di essere viste”. Sta anche tornando “La Talpa” nei palinsesti televisivi: “Potrebbe essere interessante. Ballando con le Stelle? No, dovrebbero fare un lavoraccio su di me”. Poi l'attacco alla produzione: “Il GF Vip cerca gay macchiette...".

Ovviamente si tratta di una sua opinione e non della verità assoluta. Ma questa frase di Sona, che ha tutto il sapore della cannonata, potrebbe tornare ad essere ancora una volta al centro dello scontro televisivo. L'ex concorrente del Trono Gay, intanto, sogna il ritorno nel piccolo schermo. Ma tenendo lontano il gossip. Riuscirà?

