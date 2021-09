Le nuove labbra di Jasmine Carrisi fanno sognare il web

Il ritocchino della figlia ventenne di Abano e della Lecciso: "il resto del viso è tutta natura", tiene a precisare

Da tempo ci aveva pensato, ora l'ha fatto. Jasmine Carrisi ha ammesso di aver fatto un ritocchino estetico che aumenta la sua bellezza facendo sognare il Web. La ventenne, figlia di Albano e Loredana lecciso ha mostrato orgogliosa sui social le sue nuove labbra. Ha deciso di aumentarle facendosi iniettare un filler. Su Instagram ha pubblicato una Story in cui mostra la sua splendida bocca:. Ha scritto: "Ho appena fatto il filler alle labbra".. La ragazza ha sottolineato che il resto del viso è assolutamente naturale "tutta natura, tranne le labbra, vi prego di lasciare in pace il mio nasino e gli zigomi". Jasmine vive a Milano da sola, frequenta l'università (la facoltà di Comunicazione) non si è tirata indietro e ha risposto alle domande di alcuni dei suoi tanti follower. Sulla durata del ritocco " dipende a persona a persona", sul dolore provato durante le punturine "si prova solo fatisdio, totalmente fattibile".

