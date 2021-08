Chiara Ferragni, il mini-bikini lascia tutti di stucco: "Ma sono due presine?"

26 agosto 2021 a

Sui social è un pullulare di foto balneari, selfie in costume e scatti in bikini. Tra questi ha provocato un certo stupore quello della fashion blogger e imporenditrice tra fashion e digitale più potente della rete. Già, parliamo di Chiara Ferragni, che su Instagram posta le immagini della vacanza in barca a Capri insieme a Fedez, parenti e amici. A far discutere i follower è il costume scelto.

In particolare il top, a metà tra un bikini e una sorta di corsetto in tricot argentato. direzione costiera amalfitana. Trascorreremo alcuni giorni in costiera amalfitana e tra Ischia, Capri, Positano, Amalfi", ha commentato la Ferragni ma l'attenzione dei follower è tutta per lo strano indumento. "Sembrano presine per la cucina" scrive uno, no sono più "sottobicchieri" commenta un altro.

Bello o brutto, è probabile che il reggiseno caratterizzato dal design circolare subirà un'impennata di vendite come tutti gli indumenti portati alla ribalta dall'imprenditrice digitale, autentica re Mida della comunicazione social per la moda.

