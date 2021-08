Chiara Ferragni punta sulla scuola, quanto costa la collezione griffata

Giada Oricchio 18 agosto 2021 a

Indovinello: cosa si fa per l’occhio di Chiara Ferragni? Si spende un occhio della testa! Dopo lo zaino in poliestere riciclato di Fedez al costo di 69,9 euro pagabile in tre comode rate (senza però batteria di pentole o bicicletta cambio shimano), anche la moglie e imprenditrice digitale ha lanciato la sua prima linea per la scuola. Si chiama “back to school” con l’auspicio che la DAD sia archiviata.

La collezione - in collaborazione con Pigna - comprende astucci, matite, quaderni, gomme da cancellare e diari. Tutti con il celeberrimo occhio azzurro o in alternativa con il logo mascotte della Ferragni bambolina in miniatura o dell’adorata cagnolina Matilda. I prezzi sono da “Ferragnez”: il portapenne 35 euro, quanto un vestito di Zara, tre gomme da cancellare 7,7 euro, tre matite 6,9 euro e il “boss baby diary” 17,9 euro. Dai 2 ai 4,9 euro per i quaderni di diverse misure. Diciamo che siamo in linea con la famigerata acqua “santa” di Evian con aggiunta di scritta “Chiara Ferragni” anziché anidride carbonica. I colori sono rosa, azzurro e glitter o sparkling (come va di moda dire adesso): in totale 41 pezzi tutti “pazzeschi” e “meravigliosi”. Lo zaino non è previsto perché ovviamente si mette tutto dentro a quello di Fedez.

La nuova iniziativa ha riscontrato il consenso dei follower, compresi gli adulti desiderosi di “tornare alle elementari” anche se sono già partite le critiche per la grafica e le polemiche per i prezzi non propriamente accessibili a una famiglia media con 2 bambini. Se ne avete uno il risparmio è doppio, se ne avete 3 siete in bancarotta. Ma è il libero mercato e ognuno ha facoltà di scelta. In alternativa c’è sempre il tanto vituperato “parallelo” di memoria cinese.

