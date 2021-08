Gianfranco D'Angelo, come ha voluto salutare i suoi fan: l'ultima foto

17 agosto 2021 a

A braccia aperte e sorridente. Sui social compare l'ultima foto di Gianfranco D'Angelo per salutare i suoi fan. L'attore è morto nella notte fra il 14 e il 15 agosto al Policlinico Gemelli di Roma dopo una breve malattia. Avrebbe compiuto 85 anni il prossimo 19 agosto. "Arrivederci, amici. Viva la vita!" è la didascalia che accompagna lo scatto dell'attore cult della tv anni '80, nato nella Capitale nel 1936 e diventato famoso come comico e cabarettista. Sotto al post una pioggia di commenti: "Buon viaggio"; "Grazie maestro"; e ancora: "Dispiace un po come sei stato trattato dal mondo dello spettacolo negli ultimi anni ma noi ti abbiamo sempre voluto bene!!!".

In un'intervista rilasciata alcuni anni fa al settimanale "TV Sorrisi e Canzoni" D'Angelo aveva raccontato i suoi inizi spiegando di venire "da una famiglia poverissima, ho perso i genitori a tre anni e sono cresciuto con gli zii. Ho fatto tanti mestieri, ma ho amato il teatro fin da bambino. Ho anche lavorato dietro le quinte: macchinista, attrezzista". D'Angelo è stato anche impiegato alla Sip, la compagnia telefonica, "alla sera recitavo in cabaret con i testi che mi ero fatto scrivere da Maurizio Costanzo, che all’epoca era un semplice giornalista". Poi fu chiamato al 'Puff', storico cabaret romano, per sostituire Montesano che era andato a fare un varietà in tv. "Mi licenziai e da quel momento non mi sono più fermato: il teatro, la radio, il 'Bagaglino', i film e poi la tv".

D'Angelo ha debuttato in Rai all'inizio degli anni '70, poi nel corso della carriera ha fatto parte anche del gruppo di professionisti che hanno dato vita al programma cult degli anni 80 'Drive in'. "Studiammo 'Drive in' con Enrico Vaime, Franco Mercuri e Antonio Ricci, e lo proponemmo a Berlusconi". A Mediaset ha lavorato anche a 'Striscia la notizia' e 'Odiens'. Nel 2019 era apparso nel film 'W gli sposi' diretto da Valerio Zanoli. Lascia due figlie, Daniela e Simona, anche loro attrici.

