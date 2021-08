È morto Gianfranco D'Angelo, addio al comico star della tv anni '80

15 agosto 2021 a

a

a

addio a Gianfranco D'Angelo. L'attore è morto a Roma nella notte fra il 14. e il 15 agosto mentre era ricoverato al Policlinico Gemelli. Il 19 agosto avrebbe compiuto 85 anni. Ad annunciare la triste notizia è stato il suo ufficio stampa. ttore, comico, cabarettista, doppiatore, imitatore e cantante, era nato a Roma nel 1936.

È stato tra i protagonisti del mitico programma "Drive In" nel 1983 di Antonio Ricci in onda su Italia 1 . È allora che inventa il personaggio Has Fidanken, con il tormentone che lo accompagnerà per anni. Poi D’Angelo insieme con Ezio Greggio presenta la prima stagione storica di Striscia la notizia, andata in onda nel 1988 su Italia 1.

Cantante, comico, cabarettista: D'Angelo è un personaggio poliedrico che trascorre la sua carriera passando dal mondo del teatro a quello del cabaret, dal Puff con Lando Fiorini al Derby di Milano fino al Bagaglino con Pippo Franco finché non arriva in Rai e partecipa a diversi programmi di varietà in prima serata accanto a Raffaella Carrà.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.