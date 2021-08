Gianfranco D'Angelo morto, "quando diceva Has Fidanken". Ecco com'era nato il mitico sketch

Giada Oricchio 15 agosto 2021 a

a

a

Chi almeno una volta nella vita vedendo un cocker spaniel non ha gridato: “Has, has Fidanken”? L’attore comico Gianfranco D’Angelo si è spento all’età di 85 anni al Policlinico Gemelli di Roma dopo una breve malattia. E’ stato uno dei principali protagonisti della tv rampante degli anni ’80 anche se aveva iniziato con il teatro e il cabaret, fra cui il mitico Derby di Milano. Trova la popolarità con l’imitazione gentile di Raffaella Carrà e con il personaggio di fantasia Armando durante il programma cult “Drive in”.

D’Angelo vestiva i panni di un addestratore di cani che senza alcun successo cerca di far compiere a un cocker, completamente impassibile, una serie di esercizi circensi al grido ‘Has, has Fidanken’. Una gag divertentissima come ha ricordato anche l’amico Ezio Greggio in un’intervista al “Corriere della Sera”: “Starà facendo ridere anche il Padreterno”.

Il conduttore di Striscia La Notizia ha affidato il suo ricordo a Instagram: “Ciao Gianfranco piango come quando se ne va non solo una persona cara ma una persona che è stata importante per tanti motivi nella mia vita. Contrariamente a come facevi in scena quando uscivi tra applausi ed ovazioni ci hai lasciato in silenzio, in punta di piedi circondato dalle persone che ti volevano bene. Il messaggio che mi hai mandato pochi giorni fa dal letto dell’ospedale era ancora carico di speranza, da leone e lottatore quale sei sempre stato. In questi giorni sapendo che purtroppo non c’erano soluzioni di recupero, non ho fatto altro che pensare a te ed a un pezzo di vita trascorso insieme. “La Sberla” , “Drive In”, la prima edizione di @striscialanotizia”.

Un cordoglio carico di affetto e stima: “Piango Gianfranco, piango l’amico, il collega che mi ha insegnato tante cose, il compagno di avventure. So che starai parlando con Giancarlo Nicotra, con Raffaella Carrà che ti avrà visto arrivare e ti avrà detto “A Gianfrà ma che sei venuto a imitarmi anche qui?”. Ciao Frankie, so che da oggi alzando gli occhi al cielo ed ascoltando bene si sentiranno tante risate provenire da lassù… has has fidanken”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.