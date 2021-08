Monica Setta e il litigio con Tiberio Timperi: "Non me ne sono mai pentita..." Come sono andate le cose

Giada Oricchio 16 agosto 2021 a

Monica Setta e Tiberio Timperi: amici mai. La giornalista e il presentatore conducono insieme “Unomattina in famiglia”, piacciono molto agli ascoltatori e ai vertici Rai, ma si odiano tra di loro. La prima a fare outing è stata la Setta un anno fa: al settimanale “Vero” rivelò che non era amica di Timperi e che non aveva il suo cellulare. I sorrisi erano davvero solo quelli a favore di telecamera. Il conduttore, la cui principale caratteristica non è quella dell’empatia al primo sguardo, ha aspettato 365 giorni e si è tolto il sassolino dalle scarpe in un’intervista al settimanale “Diva e Donna”.

“La prima cosa è vera, non siamo amici. La seconda no. Ha il numero del mio cellulare, ma sono io che le impedisco di chiamarmi”. Se i panni sporchi si lavano in famiglia, loro hanno pensato bene di farlo anche nelle lavatrici di carta delle riviste patinate. Ma le frecciatine si sono trasformate in saga perché “TvBlog” riporta una succosa anticipazione dall’autobiografia di Monica Setta in uscita a fine anno.

In “Volevo fare la giornalista”, la conduttrice parla del rapporto con Timperi nel capitolo dedicato alla ex direttrice di Rai1 Teresa De Santis e rivela che alla vigilia della stagione tv 2019-2020 fu lei a convincere la De Santis a portare Timperi, reduce da una stagione mediocre di “La vita in diretta” (i battibecchi con la collega Francesca Fialdini erano frequenti, prima furono smentiti e poi confermati dalla stessa presentatrice, nda).

Il sito pubblica in esclusiva un’anteprima: “Mi hanno chiesto, mi sono chiesta anche io più volte se avessi fatto bene a perorare, nel mio piccolo, da giornalista e da telespettatrice la “causa” di Tiberio Timperi che la ex direttrice di rai 1 Teresa de Santis non avrebbe voluto a Uno Mattina in famiglia nella stagione 2019/2020. Lui era reduce da La vita in diretta e la De Santis lo avrebbe lasciato volentieri a casa. (…). Prima di decidere mi chiese che cosa ne pensassi ed io caldeggiai la sua presenza. Non lo conoscevo se non di vista, ma televisivamente lo avevo sempre apprezzato ed ero sicura che insieme a me avrebbe formato una splendida coppia tv. È andata proprio così. I numeri ci hanno dato ragione e anche se i rapporti personali non sono mai sbocciati, anzi sono stati assai difficili, non me ne sono mai pentita. (…). Penso che in tv si va per lavorare, non per fare amicizia. Essere amici talvolta dà spazio a margini di confidenza che danneggiano quel formalismo necessario nella professione”. Amici mai.

