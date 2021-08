Gianfranco D'Angelo, "quella volta con Raffaella Carrà". La storica imitazione

Giada Oricchio 15 agosto 2021 a

Gianfranco D’Angelo, morto oggi all’età di 85 anni, è stato un antesignano delle imitazioni di personaggi famosi. Una delle più celebri e esilaranti è quella di Raffaella Carrà, appuntamento fisso dell’iconico “Drive In”.

L’attore comico ne colse e ne esasperò la gestualità garbata, il modo di parlare (“dolceee, dolceee, dolceee”) e la risata con testa lievemente buttata indietro senza mai scadere nel volgare. La stessa Carrà lo volle al suo fianco durante la prima puntata di un suo programma in Rai e la gag su chi fosse la vera Carrà culminò in una doppia imitazione di Pippo Baudo. Gianfranco D’Angelo debuttò in Rai all'inizio degli anni Settanta al fianco dei personaggi di punta dell'epoca, da Raffaella Carrà a Sandra Milo.

