Loredana Bertè in lotta con le zanzare in camerino

Un nemico in camerino per Loredana Bertè e il suo staff. Hanno dovuto intraprendere una specie di combattimento con le zanzare presenti nel suo camerino, allestito a Cervignano del Friuli, nel parco Europa.

"A che servono le zanzare nell'ecosistema?", Si domanda durante l'attacco la cantautrice di Bagnara Calabra. E dandosi una risposta: “A farsi ammazzare”, mentre le inseguiva una ad una. La scenetta si è verificata poco prima che la cantante salisse sul palco per recuperare la data saltata il 23 luglio a causa di un piccolo malessere. Un serata che, come da previsioni, è stata un successo. Fatto salvo il nervosismo alla vista degli insetti che l’hanno perseguitata durante la serata. Ma come si vede dal video, Loredana Bertè non si è persa d’animo e ha sconfitto il pericoloso nemico.

