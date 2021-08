14 agosto 2021 a

Le temperature schizzano e l'afa diventa insopportabile. Cosa fa Belen Rodriguez per trovare un po' di refrigerio?

Intanto si fa una doccia e poi gira per casa tutta nuda e coperta soltanto da un po' di accappatoio. Che, però, non nasconde le sue forme sinuose. E allora vorremmo che l'estate non finisse mai

