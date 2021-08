Arisa, "via tutto". Nuovo look al mare: capelli e bikini, fan sconvolti

Giada Oricchio 12 agosto 2021 a

Arisa ci dà un taglio. Netto. La cantante non sarà più la maestra di canto della scuola di “Amici” e se n’è andata al mare dove sfoggia un bombastico bikini giallo, un sorriso meraviglioso e soprattutto una testa completamente rasata. A zero. Altro che Charlene di Monaco! Sotto il post ha scritto “Buongiorno con sottotitolo: gratitude” e chissà a chi era diretta la frecciatina. Secondo www.davidemaggio.it , Arisa è fuori dal talent show di Maria De Filippi per colpa sua.

Sul sito si legge: “Scelte avventate e mal ponderate che si sono tradotte in un nulla di fatto. Per questo motivo, Arisa non sarà più ad Amici e nemmeno a Pekin Express. Vi spieghiamo perché: il primo ostacolo alla partecipazione al talent di Canale 5 sarebbe nato per la decisione di Arisa di prender parte alla prossima edizione del reality di Sky Uno. Avrebbe scelto Amici, che per ristorarla dell’importante cachet offertole dalla concorrenza (il settimanale Chi ha parlato di 200 mila euro), avrebbe scelto di aumentare quello per la scuola di Canale 5. Poi, un nuovo dietrofront dovuto a motivi personali”. Agli Studi Elios hanno cercato alternative e le hanno trovate in Lorella Cuccarini spostata al canto e quando Arisa ci ha ripensato era tardi.

