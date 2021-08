Altro che separazione consensuale, Ivana Mrazova sbugiarda Onestini

Giada Oricchio 11 agosto 2021 a

Altro che separazione consensuale! Arriva il secondo round, se non la guerra, sull’addio di una delle coppie più amate del GFVip2. Ivana Mrazova rompe il silenzio e smentisce l’ex fidanzato Luca Onestini.

Martedì 10 agosto, il gieffino nonché già tronista di “UominieDonne” aveva ufficializzato con un post mieloso e smielato la fine del legame con la bellissima e simpaticissima modella ceca. Parole che facevano pensare a una chiusura pacifica, di comune accordo anche se i fan avevano sottolineato sui social la mancanza di tatto di Onestini che ha dato l’annuncio mentre Ivana è tornata di corsa a casa per un “delicato problema familiare” emerso dopo la recente morte del padre.

Invece la Mrazova dissotterra l’ascia di guerra e punge l’ex compagno. In una storia Instagram ha messo i puntini sulle i: “Come avete visto dal post di Luca la nostra storia purtroppo è finita. Penso però che non ci siamo “aspettati e supportati” (così aveva scritto Luca, nda). Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima”. E ancora une velata accusa di immaturità al partner: “In più l’ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non le abbiamo superate. Mi dispiace perché erano quasi 4 anni bellissimi insieme con tanto, tanto amore e complicità. Il nostro libro finisce qui”.

Il post di Onestini era apparso subito molto formale, quasi freddo e distaccato per non dire di circostanza (ha disattivato i commenti), mentre quello della Mrazova è carico di rimpianto e di un sentimento non finito.

