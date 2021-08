Mara Venier in vacanza dopo l'operazione, il dramma continua: "Ancora senza sensibilità"

Giada Oricchio 10 agosto 2021 a

Un telegramma social per raccontare il dramma. In attesa di tornare al timone di “Domenica In”, che non sarà per l’ultima volta nonostante l’annuncio scaramantico, Mara Venier sta trascorrendo le vacanze di nuovo a Forte dei Marmi, dove è stata anche l’anno scorso. Su Instagram ha pubblicato foto e video insieme al marito Nicola Carraro, all’adorato nipotino Claudio detto Iaio e ad alcuni amici quali Christian De Sica, Alessia Marcuzzi e Massimo Boldi.

L’attrice e conduttrice si mostra serena e autoironica, ma dietro al sorriso c’è tanta sofferenza. A un follower che le ha scritto: “Sono contento, finalmente ti sei ripresa”, la Venier ha confessato la verità: “No, sto ancora senza sensibilità ma reagisco. Devo”. Il riferimento è a un intervento sbagliato o mal riuscito ai denti a inizio giugno, poco prima che il programma chiudesse per la pausa estiva. La presentatrice si sottopose a un impianto presso un dentista di Roma però qualcosa andò storto. Secondo quanto ha raccontato, si lamentò con il medico che la rassicurò, ma il dolore persistente la convinse a rivolgersi a un altro specialista che intervenne d’urgenza scoprendo che un nervo era stato reciso. “Zia” Mara, come la chiamano i fan, ringraziò pubblicamente il secondo medico annunciando vie legali contro il dentista precedente e rivelò che aveva la faccia semiparalizzata e che per tornare alla normalità le sarebbe servito tento tempo o nella peggiore delle ipotesi una nuova operazione chirurgica. Dunque, la convalescenza continua.

