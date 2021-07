Marco Verratti e il matrimonio con Jessica Aidi. Il vestito della sposa modella

Giada Oricchio 17 luglio 2021 a

Marco Verratti come Federico Bernardeschi: oggi sposi dopo la conquista degli Europei di calcio. Il calciatore del Paris Saint Germain è convolato a giuste nozze con la modella francotunisina Jessica Aidi, 19 anni, nel municipio di Neuilly. Per il centrocampista abruzzese un abito classico grigio e molta emozione, per la sposa un audace tailleur pantalone di pizzo bianco trasparente. Verratti, 29 anni, è al secondo matrimonio: la prima volta si sposò con la fidanzata storica Laura Zazzera che gli ha dato due figli, ma fatale è stato il trasferimento sotto la Tour Eiffel.

In un lussuoso albergo di Parigi, Verratti ha conosciuto la statuaria Jessica, all'epoca cameriera ai piani, oggi modella per le più prestigiose riviste di moda. Quello che sembrava un flirt si è trasformato in amore: il giocatore ha divorziato dalla prima moglie e dopo due anni ha chiesto la mano della bellissima Aidi in una vacanza a Marrakech. Alla cerimonia e alla festa all'Hotel de Crillon erano presenti i calciatori argentini Javier Pastore e Ezequiel Lavezzi. Ma soprattutto l'ex premier dame Carla Bruni che ha cantato in onore degli sposi.

