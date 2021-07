La Marcuzzi lascia Mediaset, cosa spunta nel suo futuro

Francesco Fredella 07 luglio 2021 a

Bye bye Mediaset. Dopo 25 lunghissimi anni la Marcuzzi dice addio al Biscione lasciando tutti con l'amaro in bocca. Ma il suo futuro è ben delineato. Adesso, l'ex Iena di Italia 1 - secondo un'indiscrezione che arriva dal settimanale "Chi" diretto da Alfonso Signorini - sarebbe pronta ad approdare a Discovery per un progetto tutto nuovo.

Nessun ripensamento da parte della Marcuzzi che sembra avere le idee chiarissime. Eppure Piersilvio Berlusconi, in occasione della presentazione dei palinsesti, aveva detto: "Alessia Marcuzzi? Nessun rancore, ma non facciamo più contratti senza prodotto. Ho grandissimo affetto e grandissima stima per Alessia, è lei che ha lasciato. Per noi è un'ottima conduttrice che ci piace, non c’è niente che non funzioni. Banalmente non siamo più soliti fare contratti "di rete", in esclusiva a prescindere dal prodotto, per questioni di efficienza. Alessia si è trovata senza un prodotto sicuramente suo, pronto ad andare in onda". Poi: “E’ ancora in fase progettuale e c’erano anche questioni economiche, perché la domenica dobbiamo e vogliamo spendere poco”. Zero polemiche.

Infatti, Berlusconi jr, aveva puntualizzato: "Spero che capisca in fretta cosa vuole fare, così può tornare da noi”. Invece, la Marcuzzi mette un freno. Stop. Volta pagina totalmente e ricomincia da zero a Discovery. Prima, però, decide di trascorrere qualche giorno di relax nel paese natale di sua nonna e di sua mamma in provincia di Foggia. "È uno dei più bei borghi d'Italia", dice la Marcuzzi torna nella "sua" Roseto. E poi l'appello: "Dovete venire in questo posto meraviglioso".

