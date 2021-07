Web in rivolta contro Sonia Bruganelli, che succede in aereo

Francesco Fredella 15 luglio 2021 a

L'opinionista di Signorini ostenta ricchezza nel jet privato, bufera sui social. «Spocchiosa», scrivono in Rete. Il riferimento alla moglie di Bonolis sembra accendere nuove polemiche dopo l'ultimo video a bordo di un jet privato. Direzione Formentera. Con Sonia Bruganelli - promossa a opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello Vip - c'è pure Gabriele Parpiglia. Sembra un po' imbarazzato dal lusso e subito, tra i due, tutto si trasforma in un gustoso siparietto. «Adesso non fare quello che non è mai stato su un aereo privato - dice la signora Bonolis - puoi anche mangiare, non ti chiedo soldi». Parpiglia risponde: «Effettivamente è la prima volta sull'aereo privato».

Il comportamento della Bruganelli fa arrabbiare la Rete: non è la la prima volta che ostenta ricchezza, tra cene di lusso, barche e jet. Ma era davvero necessario? Dal punto di vista etico, forse, si sarebbe potuto evitare un siparietto di questo tipo (anche se, va ribadito, non c'è nulla di male a viaggiare su un aereo privato). «Puoi anche mangiare, non ti chiedo soldi», dice la Bruganelli. E questa frase manda su tutte le furie i fan. Tra due mesi, all'incirca, la Bruganelli sarà opinionista al Gf vip insieme ad Adriana Volpe. Ne vedremo delle belle.

