Fabio Rovazzi sgancia la cannonata contro Fedez: "È malfidato". La verità sulla fine dell'amicizia

Fedez contro Rovazzi. E viceversa. Tra i due cantanti nel 2018 è accaduto qualcosa che li ha allontanati. Poi il silenzio assoluto e tanti misteri, supposizioni, indiscrezioni. Ora Fedez è al centro di quella che potrebbe essere una nuova ondata di polemiche perché Fabio Rovazzi vuotare il sacco e punta il dito contro il rapper.

Rovazzi è ospite di “Stories”, il ciclo di interviste ad alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo di Sky Tg24. Parla senza filtri e senza segreti. Per la prima volta. "È una situazione difficile da spiegare quella lì (quella con Fedez, ndr)… Non si può spiegare. Soprattutto io non ho mai voluto portarla sul piano pubblico, mi è sempre piaciuto parlare vis a vis con le persone”, racconta Rovazzi. E poi continua: "Dopo tutte le cose che sono successe io penso di averlo visto almeno due volte, parlando di tutto quanto e chiarendo parecchi aspetti di tutta la situazione. E mi dispiace, sostanzialmente mi dispiace molto perché era un’amicizia vera, nel senso che siamo diventati amici molto prima che io diventassi quello che sono. Era nata in modo super spontaneo ed era un’amicizia vera”.

Alla fine arriva una vera e propria dichiarazione pungente. Inaspettata. "Da un lato, c’è una persona che fa veramente fatica a stringere dei legami, a differenza mia, nel senso che è molto malfidato di default lui. Mi è dispiaciuto che abbia dovuto portarla sul piano pubblico, quando potevamo oggettivamente parlarne tranquillamente. L’unica cosa che posso dire riguardo a quella situazione è che sono molto dispiaciuto, quello sì, quello sicuramente”, conclude. Adesso si attende la risposta di Fedez. La storia continua. Secondo tempo.

