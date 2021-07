Euro 2020, Orietti Berti contro la Regina Elisabetta: "Ecco cosa succede a fischiare il nostro inno"

Giorgia Peretti 15 luglio 2021 a

God Save the Queen sì, ma quella italiana: Orietta Berti. Le ultime dichiarazioni della cantante emiliana contro la Regina Elisabetta II hanno fatto il giro del web, diventando virali in poco tempo. All’artista non è piaciuto il fair play degli inglesi nella finale Italia-Inghilterra persa conto gli Azzurri, a Euro 2020. Così Orietta, in un’intervista rilasciata a La Stampa ha fatto sapere tutto il suo dissenso per il comportamento dei giocatori, sottolineando la rivincita dell’Italia sui sudditi della regina Elisabetta, che “spesso ci trattano in maniera altezzosa”.

Gli inglesi fischiano l'inno di Mameli, vergogna a Wembley

In occasione della finale, anche l’Orietta nazionale ha seguito la squadra di Roberto Mancini. “Abbiamo vinto, grazie al nostro portierone Gigio Donnarumma che ha fatto parate meravigliose, soprattutto quella che ha sancito la nostra vittoria. Una grande soddisfazione per tutti gli italiani. Una grande soddisfazione per il commissario tecnico Roberto Mancini che è forse il vero artefice del percorso trionfale degli azzurri", ha commentato.

L’usignolo di Cavriago, non si è risparmiata con i commenti, dimostrando di aver seguito la partita con grande interesse: “Gli inglesi, va detto, sono molto più agili; sono più atleti ma picchiano anche: a volte anzi sono mastini più che giocatori. Quando gli inglesi facevano fallo sui nostri, l’arbitro faceva finta di niente. Sono stati agevolati, nel loro Paese, con il loro pubblico al fianco. Io avevo paura dell’arbitro: questa volta è stato nì. Poi ha stilato la sua personale classifica: “Mi sono piaciuti Chiesa, veramente bravo, e Chiellini e Bonucci. Per non parlare di Donnarumma, il gigante in porta: mezza partita l’ha vinta lui. Ma se l’Italia ha vinto è perché tutta la squadra si è data da fare”.

Ma la vera “perla” arriva direttamente dai suoi canali social, nello specifico le stories di Instagram, dove la cantante si è divertita a fare un collage tra la sua foto e quella della regina Elisabetta. A correndo dell’immagine si legge il commento: “Hai visto cosa succede se si fischia contro il nostro inno nazionale cara Lilibeth?”.

Insomma, Orietta se l’è presa con la stessa Regina Elisabetta visto che all’inizio del match finale lo stadio, a maggioranza occupato da tifosi inglesi, ha offeso l’Italia fischiando l’inno nazionale dando prova di scarsa sportività.

Si sfilano la medaglia dal collo, la figuraccia dei calciatori inglesi

