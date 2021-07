Elettra Lamborghini, balletto piccante in cucina e i fan gradiscono

15 luglio 2021 a





Elettra Lamborghini ai fornelli, ma è il dettaglio hot a stupire i fan. La cantante di "Pistolero" ha pubblicato un reel sul suo account Instagram in cui si vede che cucina un secondo piatto gustoso però l'occhio non cade sul piatto bensì sull'aderente e striminzito top bianco che mette in risalto il bombastico seno. E dal primo piano emerge un altro particolare: i piercing sui capezzoli. Non c'è che dire: la simpatica ereditiera, in vacanza a Ibiza con il marito Afrojack, è sempre mui caliente.

