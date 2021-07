Antonella Elia a "Belve": da Mike Bongiorno a Lele Mora, tutti i rimpianti della showgirl

Giada Oricchio 11 luglio 2021 a

“Corrado mi disse di fare la scema, Mike Bongiorno mi diede della st**nza e Raimondo Vianello…”. Antonella Elia rivela tutti i retroscena sui suoi maestri in un’intervista a "Belve", il programma di Francesca Fagnani su Rai2, Poi il dramma: “Ho sbagliato ad abortire”.

“Sono nata ‘spalla’, una numero due” dice di sè Antonella Elia, l’eterna (finta?) svampita della tv italiana. Debuttò nella “Corrida” del 1990 e Corrado le disse di continuare a fare la scema perché sarebbe stata la chiave del suo successo. “Gli ho dato retta. Assolutamente sì, ho seguito il suo consiglio. Voleva dire che se facevo la seria e l’intellettuale perdevo qualsiasi credibilità. Corrado è stato il mio pigmalione e credo ciecamente a quanto mi disse 30 anni fa”.

Francesca Fagnani è divertita dalla presenza della Elia e ricorda quando Mike Bongiorno, le diede della “stro**a e rincoglionita” per aver attaccato in diretta lo sponsor di pellicce: “Solo grandi complimenti dai suoi maestri, eh?” e la soubrette: “Mike era un intemperante come me, si è arrabbiato, io mi sono messa a piangere come una fontana, mi ero risentita che un altro dei miei papà artistici mi aveva offeso. Lui mi ha abbracciato e baciato e detto ‘suvvia, che ci sarà del male a dirti che sei rincoglionita’”.

Non andò meglio con Raimondo Vianello a “Pressing” dove per salvaguardare i siparietti le impedivano di guardare le partite e imparare le regole del calcio: “Chi lavora con me punta molto sulla mia svampitaggine. Raimondo mi diceva: ‘si faccia le unghie, si faccia le unghie e non si preoccupi di niente’. Essere svampita però non è una maschera, è la mia essenza più vera, mi viene naturale”.

Antonella Elia ha ammesso che fu un errore lasciare Mediaset per fare il musical “La Bella e la Bestia” a teatro (“uno spettacolo tremendo, ero stonata come una campana”) e che agli inizi degli anni 2000 l’allora agente Lele Mora le fece fare tantissime scelte sbagliate sul lavoro. Sul GFVip 5, invece, ha ribadito di non essersi pentita della indecente piazzata con la concorrente Samantha De Grenet, ma che la definizione “regina del gorgonzola” le fu caldamente suggerita: “Non sapevo nemmeno che avesse fatto quella pubblicità. Mi dissero: ‘vai, vai e dillo’ e io lo feci. Non dirò mai chi me lo suggerì. Però quando lei disse di essere ingrassata perché aveva avuto un serio problema di salute, lo fece a posteriori per farmi fuori”.

Ma oltre alle battute e ai sorrisi, talvolta velati di dissacrante perfidia, la Elia ha un momento di cedimento quando parla dei genitori scomparsi prematuramente e si commuove fino alle lacrime quando ripercorre il dramma dell’aborto a 26 anni: “No, non è stata una scelta dolorosa e giusta. E’ stata una scelta completamente sbagliata e rimpiango tantissimo il figlio che non ho avuto”.

