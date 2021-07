Noemi posta la foto senza veli! "Suono sempre così..." forma strepitosa, i fan danno di matto

09 luglio 2021 a

a

a

Bellissima e sicura di sé come non si era vista da tempo. Noemi è sempre più a suo agio con la metamorfosi (che è anche il titolo del suo toru) fisica e mentale che l'ha vista protagonista negli ultimi tempi, come visto dal grande pubblico al Festival di Sanremo. La cantante romana venerdì 9 luglio ha stupito tutti postando sui suoi profili social una foto che la ritrae in topless, con il braccio che copre la vista del seno, mentre è seduta davanti alla tastiera di un pianoforte. "Bhe, che c'è, suono sempre il piano così" scherza sullo scatto che fa parte di un servizio realizzato per Grazia.

La foto è stata particolarmente apprezzata dai fan che hanno lasciato decine di migliaia di cuoricini solo su Instagram. Nell'intervista concessa al settimanale Noemi, che nome d'arte di Veronica Scopelliti, 39 anni, ha parlato anche della perdita di peso e del suo nuovo equilibrio.

"Collaboriamo". Aka7even cerca Fedez, la risposta del rapper dopo Amici

"C’è un legame tra la perdita del controllo della propria vita e quella del proprio corpo. Io avevo bisogno di recuperare il contatto con il mio, perché l’ho sempre annullato nella voce. Credevo che una cantante di talento dovesse fare così", ha detto a Grazia. Per il suo "nuovo corpo" Noemi ha "lavorato con sport e dieta. E poi, il rapporto con il cibo è sempre legato all’emotività. Io, quando ero triste, il cibo lo amavo anche di più. Ci è voluta tanta forza per recuperare un rapporto equilibrato con l’alimentazione".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.