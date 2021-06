La Marcuzzi testimonial del vaccino. Così viene travolta dalla furia no-vax

Giorgia Peretti 03 giugno 2021 a

a

a

Alessia Marcuzzi si è vaccinata, la prova arriva dal suo profilo Instagram, dove la showgirl romana ha postato una foto mentre le inoculano la prima dose del farmaco anti-covid. Anche la Iena, dunque, si è accodata agli scatti di molti altri vip durante la puntura, lanciando ai propri followers un messaggio positivo per la vaccinazione.

Video su questo argomento Due piatti di amatriciana e... Mara Venier documenta tutto, Alessia Marcuzzi beccata così

Dopo Caterina Balivo, Loredana Lecciso, Benedetta Parodi e la duchessa di Sussex, Kate Middleton, anche la conduttrice si è aggiunta ai tanti altri volti noti del piccolo schermo che hanno voluto condividere sui propri social questo momento. Nella foto la Marcuzzi appare in posa munita di mascherina e grandi occhiali da sole, mentre i medici le fanno l’iniezione lei fa il segno della vittoria con la mano. La conduttrice esprime la propria felicità così ai suoi “seguaci” sottolineando l’importanza del vaccino per sconfiggere il virus. Inoltre, lo scatto vuole essere d’esempio, come scrive la showgirl nella didascalia, per i alcuni suoi fan ancora troppo timorosi. “A mi me gusta...Soy vacinada e Moderna! Oggi prima dose, tutto organizzato in maniera impeccabile, infermieri sorridenti che mettevano tutti a proprio agio...e per i paurosi come me: fidatevi, non si sente nulla!!!”.

Citando la celebre canzone di Checco Zalone, la Marcuzzi ha dichiarato anche la tipologia di vaccino a lei riservato, non AstraZeneca, non Pfizer bensì Moderna. Un nuovo modo per sensibilizzare le persone alla vaccinazione che però, come spesso accade in queste occasioni, non ha trovato il consenso di tutti. Tra la felicità dei tanti si contano anche molti commenti dei vaccino-scettici, volti proprio a smentire l’appello rassicurante della Iena: “Il problema non è la punturina in sé...Il problema vero è ciò che c'è dentro e le conseguenze che dà a breve e a lungo termine...Ci sono stati morti veri...”, le scrive un utente. Qualcuno invece si spinge oltre insinuando che sia tutta finzione: “Pubblicità ingannevole…Tutto finto...Almeno spero per te…No vaccino killer”. “La propaganda per un vaccino che non immunizza e che non protegge gli altri è paradossale e patetica”, fa eco un altro follower. “Tutte con queste foto di vaccini...vabbè che si vuole dare il buon esempio...ma ne siamo pieni…”, digita qualcun altro.

Video su questo argomento Non le mettete in mano un phon. Cosa fa Alessia Marcuzzi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.