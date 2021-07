Avril Lavigne è tornata: il primo video su Tik Tok sorprende i fan, da non crederci

04 luglio 2021 a

a

a

Da non crederci. "The Queen" Avril Lavigne è tornata e ha provocato uno tsunami sui social rilanciando nel suo primo video condiviso su Tik Tok la clip di uno dei suoi storici successi. Le immagini della cantante canadese che, venti anni dopo, riappare sulle note di una delle canzoni più amate della popstar ha scioccato i fan. È sempre uguale" hanno commentato gli utenti di fronte ad Avril Lavigne mentre intona il vecchio singolo: è come se per lei il tempo non fosse mai passato. Il filmato è stato cliccato da milioni di utenti. “Ma è possibile che sia sempre rimasta uguale?”. E ancora: “Sembri la stessa della mia infanzia”.

Lo hanno notato i tantissimi fan sparsi per il mondo che sui social hanno scritto: “Ma è possibile che sia sempre rimasta uguale?” oppure “Sembri la stessa della mia infanzia”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.