In Onda, "porta rispetto". Concita De Gregorio rimprovera David Parenzo, scoppia lo scontro

"Porta rispetto, porta rispetto e lascia parlare il sindaco". Concita De Gregorio bastona il collega conduttore del programma di LA7 "In Onda", David Parenzo. Pronti via, è stato subito chiaro che se avesse potuto Concita De Gregorio (quest'anno ha preso il posto del bravo Luca Telese) avrebbe condotto in solitaria. Il feeling con David Parenzo non è stato immediato, la macchina tarda a carburare, anche negli ascolti. Le schermaglie sono iniziate subito, lo sanno bene i telespettatori che seguono la trasmissione.

Già il 30 giugno, l'ex direttore de "L'unità" ci tenne a sottolineare che non rispondeva mai ai messaggini del collega aggiungendo: "Ma tanto lui non si offende". Parenzo obiettò: "Beh mica è tanto vero, a volte sì". Magari sono solo battute un po' ingessate, magari sono punzecchiature per vivacizzare il programma che appare come una persona seduta su un divano a sonnecchiare.

Sta di fatto che hanno concesso il bis. Giovedì 1 luglio, in studio c'erano Antonio Bassolino e Federico Pizzarotti e Parenzo ha chiesto all'ex sindaco di Napoli di fare un paragone tra la vecchia politica e il caos del Movimento 5 Stelle: "Lei cosa ha capito di tutto questo, lei che viene da un partito del novecento, il Partito Comunista Italiano dove c’erano statuto, congressi. Tutti che fumavano, le mozioni, Cossutta, Ingrao. Pure nella Dc, con i dorotei...". Concita De Gregorio, prima ha sbuffato, poi con aria davvero contrariata: "Almeno lì c'era uno statuto. Porta rispetto, porta rispetto... Lascia parlare il sindaco".

Un rimprovero a tutti gli effetti. Come farebbe una mamma con un bambino poco educato e brillante. Ed è proprio questo il tipo di rapporto che si sta instaurando tra i due giornalisti. Tant'è che Parenzo ha abbozzato un sorriso e ancora una volta non ha replicato (ha smentito che non vanno d'accordo, nda), ma lo sguardo tradiva fastidio per la tirata di orecchio.

Dunque, clima teso a LA7. La convivenza non è durata nemmeno quattro giorni e secondo alcune indiscrezioni di Dagospia, Lilli Gruber, che non avrebbe visto di buon occhio l'arrivo della De Gregorio, potrebbe gongolare.

