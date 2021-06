Vasco Rossi, l'incidente con la bici finisce su Instagram: lo sfogo con i fan

Giada Oricchio 29 giugno 2021 a

a

a

Vasco Rossi cade dalla bicicletta da fermo e documenta il suo lunedì nero con una breve clip autoironica sul suo profilo Instagram. L’artista stava facendo un percorso in mountain bike su una strada sterrata quando una collinetta l’ha tradito. E’ riuscito a mantenere l’equilibrio senza finire per terra, ma che fatica rimettersi in marcia! E così Vasco ha pubblicato il tutto con una sua canzone dal ritornello eloquente: “Odio i lunedììì… vaffa***lo”. Più una serie di hashtag #vascononstop #durochedura #duriallenamenti. E nei commenti, i fan gli hanno espresso solidarietà.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.