"La mia prima vita da benzinaia". Eva Grimaldi a nudo da Fellini al coming out

"Ho venduto 87 arbre magique", quella di Eva Grimaldi è una tremenda confessione che pochi conoscevano. E la racconta a Trends&celebrities su RTL102.5 News durante un collegamento zoom.

"A scuola non ero brava, sono stata bocciata spesso e sono andata a lavorare", dice. Adesso la storica attrice, che ha recitato perfino con Federico Fellini, è felicissima della sua carriera rocambolesca. Ma prima di recitare faceva la benzinaia nella stazione di servizio vicino Verona che gestiva la sua famiglia. "Ero bravissima a vendere gli alberelli profumati. Un giorno ne ho piazzati 87 ai clienti. Mio fratello, che non ne vendeva neppure uno, non ci credeva", racconta a RTL102.5 News la Grimaldi durante un collegamento zoom.

Una vera carriera apocalittica, ricca di successi: dai film popolari e commerciali a quelli con Federico Fellini. "Ero emozionatissima quando l'ho incontrato la prima volta. Mi ero vestita con le calze nel reggiseno per aumentare le forme e lui se lo notò subito. "Ma perché fai questo? Mi diceva". E io ridevo tanto. Ad un certo punto mi svelò che mi prese nel suo film per la mia simpatia", dice Eva. Che è stata la prima attrice a fare coming out in televisione durante un'indimenticabile puntata dell'Isola dei famosi. "Stavo male. Mi mancava Imma. Arrivò sull'isola in Honduras e non potevo mica dire che eravamo amiche. Eravamo innamorate. Cosa c'è di male? Nulla", tuona. "Odio chi ha la doppia vita". Il sogno nel cassetto della Grimaldi? "Fare la radio di notte e tornare sul set", conclude.



