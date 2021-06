"Paresi totale, il crollo è vicino". Mara Venier nel baratro: farò causa al dentista. Salta Domenica In?

Giada Oricchio 09 giugno 2021 a

Mara Venier racconta il suo calvario e rivela: “La mia vita è cambiata. Fatico a riprendermi, i medici sentono che il crollo è vicino”. Poi rivela che domenica non potrà condurre “Domenica In” e che agirà civilmente e penalmente contro il medico che l’ha rovinata.

Video su questo argomento Incubo per nonna Mara: la Venier con il ghiaccio dopo l'operazione. E il nipotino la fa impazzire

Vedere la spumeggiante e travolgente Mara Venier in lacrime e sofferente fa veramente male. Qualche giorno fa, in un post su Instagram, la conduttrice veneta si è mostrata in un letto d’ospedale per rivelare l’incubo che sta vivendo a seguito di un intervento sbagliato ai denti: doveva essere un’operazione di routine, ma si è trasformata in una disavventura terrificante. Oggi ha rilasciato un’intervista al “Corrriere.it” e non ha trattenuto rabbia e amarezza: “Come sto? Malissimo, è un incubo. La vita mi è cambiata in un secondo. Sono distrutta. Ho una paresi totale a tutta la faccia: bocca, naso, guancia. Zero sensibilità”.

Come sta Mara Venier. Dopo l'operazione torna in clinica: "Qualcosa non è andato bene"

La Venier ha un nervo lesionato, è sotto farmaci e non riesce a dormire però, con la resilienza che la contraddistingue, ricostruisce l’accaduto: “Lunedì (31 maggio, nda) sono andata dal dentista per un problema a un dente. Doveva essere una cosa veloce. E’ stato un intervento di 8 ore. Nei giorni successivi stavo male, ma soprattutto non passava quell’effetto di anestesia. Avevo sempre la faccia bloccata. Ho chiamato il dentista più volte, ma mi rassicurava dicendomi che è normale in interventi come questi”. Ma peggiorava e giovedì scorso si è rivolta al chirurgo maxillofacciale Valentino Valentini: “Mi ha fatto fare subito un esame neurologico e, capita la gravità della situazione, il venerdì mi ha operata. Un lungo intervento durante il quale mi hanno tolto quell’impianto messo dal dentista. Era quello che aveva lesionato il nervo. Il problema è che avrebbe dovuto essere rimosso subito, invece purtroppo sono trascorsi 5 giorni”.

Dramma Mara Venier: sto vivendo un incubo. Il post choc: "Ma non finisce qui"

Mara Venier è spossata e abbattuta perché “la paresi è rimasta” e serviranno mesi per capire se il nervo riuscirà a riprendersi da solo, in caso contrario occorrerà una nuova operazione di microchirurgia.

La Venier ha confessato un pesante retroscena sull’ultima diretta di “Domenica In” e su quelle future: “Il 6 giugno ho voluto provare a superare il trauma, ma è stata durissima. Avevo attacchi di panico perché temevo di non riuscire a parlare. Ero in camerino in lacrime con il direttore di Rai1, Stefano Coletta, che mi dava coraggio. (…). Domenica prossima proprio non ce la faccio. Voglio pensare a curarmi. Le mie giornate sono davvero terribili: qui a casa a Roma, mangio solo gelati, parlo poco, non dormo la notte, ho continui attacchi di panico. (…). Però spero di riuscire ad andare in onda domenica 20 giugno”. La “signora della domenica” ha ammesso sconfortata: “Ne ho passate tante ma questa volta faccio fatica a riprendermi”.

Né il marito Nicola Carraro, né il nipote Claudio riescono a darle conforto, preferisce stare sola o con i medici: “Il dottor Valentini e la sua équipe sono unici, riescono a sostenermi. Sentono che è vicino il crollo psicologico”. Mara Venier ha anche confermato che agirà in sede civile e penale contro il dentista che l’ha rovinata: “Farò tutto quello che ci sarà da fare. E vedrete, ci saranno risvolti molto seri”.

