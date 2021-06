Le regalano i fiori, la reazione della Costamagna gela tutti

Giorgia Peretti 27 giugno 2021 a

Luisella Costamagna non ha affatto gradito le sorprese arrivate a fine stagione di "Agorà". Il programma mattutino sull’attualità, in onda su Rai 3, ha chiuso i battenti per far spazio all’omonimo talk nella versione estiva. Così, venerdì 25 giugno, in chiusura dell’ultima puntata stagionale sono andati in onda i consueti festeggiamenti di fine anno.

La conduttrice è stata omaggiata dai colleghi con un mazzo di fiori. Un gesto però che sembra averla infastidita. Sulle battute finali, la Costamagna si appresta a fare i saluti al pubblico a casa e ringraziare il suo gruppo, nel mentre, in studio, fa il suo ingresso Roberto Vicaretti con una pianta da regalarle. "È passato un anno e ha fatto la variante, come il virus", ha ironizzato il giornalista, che da lunedì 28 giugno sarà alla guida di Agorà Estate. La conduttrice ha replicato secca: “Le chiavi dello studio. Quindi appena hai finito la puntata spegni le luci, chiudi il gas e dai da mangiare agli animali".

Poi una volta ricevuto l’omaggio floreale senza mezzi termini ha detto: "Io ho il pollice nero, non verde". Ma a quanto pare Vicaretti non è stato il solo a pensare di omaggiare la Costamagna. Ad aumentare l'imbarazzo della conduttrice ci si è messo anche Marco Carrara (conduttore di TimeLine e assistente di Luisella nda) che a sua volta è entrato in studio con un grande bouquet floreale. “Ma no, no! Sembra un addio! Ma che è?! Non lo sopporto. Ma davvero, guardate che torno!”, ha subito replicato nella situazione di disagio generale. Tutto sembra finire qui, l’omaggio non gradito, titoli di coda e nero sullo schermo. Invece no, perché nel fuori onda si è spinta oltre, convinta che nessuno la stesse più riprendendo ha ribadito ai suoi colleghi accanto a lei: “Odio i fiori! Non li sopporto.”

