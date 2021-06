"Questo lavoro è un inferno", Ciacci choc sul futuro in tv

Francesco Fredella 25 giugno 2021 a

Ciacci cambia vita: basta tv. Ora dice basta e annuncia un momento di pausa. Uno stop vero e proprio per l'esperto di moda dal pizzetto blu che, durante l'ultima puntata di "Ogni Mattina" con Adriana Volpe, tuona: “Ultimo appuntamento con le pagelle, ma proprio ultimo, ultimo, ultimo. Oggi è l’ultima volta che andrò in video, da oggi lascio la televisione. Basta! Mi sono rotto! Ormai è arrivato il momento dopo 10 anni chiuso, stop: da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete più in televisione. Te lo giuro, è la verità. Sono stati 10 anni meravigliosi, 20 anni di dietro le quinte, ma ormai mi sono rotto: è un inferno questo lavoro non lo voglio più fare! Ora voglio fare altro, coltivare pomodori, patate...Posso tornare per qualche evento, per qualcosa di straordinario ma deve essere davvero straordinario: dopo aver fatto 9 Sanremo deve essere qualcosa di più grande di Sanremo”, dice Ciacci.

Adesso per davvero vuole qualcosa più importante di Sanremo? Magari vorrebbe quello che ha avuto Malgioglio: il commento dell’Eurovision Song Contest. Ma Malgioglio, si sa, è unico e inimitabile. E quindi cosa vuole Ciacci? Il suo allontanamento dalla tv sembra perentorio e decisivo, potrebbe cambiare idea solo se arrivasse qualcosa in più rispetto al Festival. Insomma, nessun reality all'orizzonte: si vociferava un arrivo a Pechino Express o l'Isola dei famosi. Tutto sfumato. Stessa storia per il Grande Fratello Vip.

Adesso Ciacci saluta tutti e sfuma anche l’ipotesi reality: nessun Gf Vip, nessun salottino dalla d’Urso. Molla la tv per davvero? Un’interrogativo che potrebbe far discutere: per la prova del nove bisogna attendere qualche mese. Ciacci tornerà sui suoi passi? Lo capiremo nella prossima stagione tv.

